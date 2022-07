Altri 12 arresti per associazione di tipo mafioso , associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, coltivazione e spaccio di stupefacenti, violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose . Quattro persone sono finite in carcere e otto agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione Vento 2 . Che è la prosecuzione dell' operazione Vento che il 6 luglio aveva portato a 18 fermi tra capi e sodali del mandamento mafioso di Porta Nuova a Palermo.

L’operazione Vento aveva subìto un’accelerazione dopo l’omicidio di Giuseppe Incontrera, commesso il 30 giugno a Palermo e per cui è indagato ed è stato arrestato Salvatore Fernandez. Un chiaro segnale di una possibile escalation di violenze. Dalle indagini che hanno portato alle misure cautelari di oggi sono emerse anche tensioni in atto nel mandamento di Porta Nuova. Così è stata evitata, tra l'altro, la scarcerazione dell'indagato Filippo Burgio che proprio oggi sarebbe tornato libertà. Dalle indagini, però, è emerso che l'uomo avrebbe manifestato intenti di punizione per le persone ritenute corresponsabili dell’omicidio del figlio Emanuele, avvenuto il 31 maggio 2021 nel popolare quartiere della Vucciria di Palermo.

Un'integrazione delle investigazioni emerse nella prima fase dell'operazione Vento per cui altre persone sono indagate per associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti gestita, in tutta la sua filiera (dalle fasi di approvvigionamento all’ingrosso allo spaccio sul territorio) dai vertici della struttura criminale per alimentare le casse mafiose. L’associazione avrebbe assunto la gestione diretta di sei piazze di spaccio, localizzate nei centralissimi quartieri del Capo, della Vucciria, di Ballarò e della Zisa (via dei Cipressi, piazza Ingastone e via Regina Bianca), tutte capeggiate da elementi gravemente indiziati di appartenere a Cosa nostra; coltivazione e spaccio di stupefacenti; violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose.