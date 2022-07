Il volo medico proveniente da Sharm El Sheik è atterrato attorno alle 13.30 all’aeroporto di Palermo. Ad attendere Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti , genitori del piccolo Andrea, deceduto nel corso di una vacanza in Egitto , un’ambulanza che ha trasportato la coppia presso il Policlinico. Le condizioni della mamma del bambino, al quarto mese di gravidanza, sono migliorate, rimangono gravi invece quelle del papà . La salma del bimbo di appena sei anni arriverà invece domani. Frattanto, è stato depositato un esposto presso la procura di Palermo dall’avvocato Alessandro Gravante , dello studio Giambrone & Partners, su mandato dello zio del piccolo Andrea, per far luce sulla vicenda che ancora presenta tutta una serie di punti da chiarire.

Il volo medico proveniente da Sharm El Sheik è atterrato attorno alle 13.30 all’aeroporto di Palermo. Ad attendere Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti, genitori del piccolo Andrea, deceduto nel corso di una vacanza in Egitto, un’ambulanza che ha trasportato la coppia presso il Policlinico. Le condizioni della mamma del bambino, al quarto mese di gravidanza, sono migliorate, rimangono gravi invece quelle del papà. La salma del bimbo di appena sei anni arriverà invece domani. Frattanto, è stato depositato un esposto presso la procura di Palermo dall’avvocato Alessandro Gravante, dello studio Giambrone & Partners, su mandato dello zio del piccolo Andrea, per far luce sulla vicenda che ancora presenta tutta una serie di punti da chiarire.

«La famiglia - si legge in una nota dello studio legale - desidera precisare che la notizia diffusa sulla possibile causa della morte per dissenteria non è stata ancora accertata. Le cause del decesso non sono ancora note. Anche per questo riteniamo necessario l’intervento della magistratura italiana. Riteniamo che sia prematuro, ad oggi, avanzare ipotesi affrettate sulle cause del decesso del minore - sottolinea Giambrone - Attendiamo che sia la magistratura a fare luce sulla vicenda, affinchè venga fatta giustizia. Attendiamo ulteriori sviluppi da parte degli organi inquirenti, anche in ordine alle eventuali disposizioni urgenti che la stessa vorrà adottare, al fine di far luce sulla triste vicenda. La famiglia ringrazia tutte le autorità pubbliche intervenute, tra cui il sindaco di Palermo e tutte le autorità consolari intervenute».

La tragedia si è consumata in poche ore. Venerdì scorso i tre, ospiti del Sultan Garden, una struttura a cinque stelle, hanno cominciato a stare male. La coppia si è recata presso la guardia medica nei presso dell’hotel, dove i sanitari hanno diagnosticato una intossicazione alimentare. Le condizioni del bimbo e del papà si sono però aggravate, tanto che la famiglia è stata trasportata in ambulanza all’ospedale internazionale. Il quadro clinico del piccolo è apparso subito disperato e a nulla sono serviti gli sforzi dei medici per salvarlo. Il padre Antonio è stato invece ricoverato in rianimazione. Sul corpo del bimbo è già stata effettuata l’autopsia, come disposto dalle autorità egiziane che hanno aperto un’indagine per far luce sulla vicenda.