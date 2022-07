Un'interrogazione per chiedere alla Regione di fare un censimento di tutti gli ascensori negli edifici di edilizia popolare . A presentarla è stato il gruppo parlamentare del Movimento cinque stelle, dopo quanto avvenuto ieri in un immobile di via Vincenzo Balistreri, nel quartiere Brancaccio di Palermo. Un ascensore è precipitato dal quinto piano di un palazzo e tre persone sono rimaste gravemente ferite. «Compatibilmente con le indagini degli inquirenti - spiega la deputata Roberta Schillaci , prima firmataria dell'interrogazione - è necessario che la Regione faccia piena luce individuando le responsabilità che hanno portato a questo incidente che potrebbe essere stato causato da carenze della manutenzione ».

Un'interrogazione per chiedere alla Regione di fare un censimento di tutti gli ascensori negli edifici di edilizia popolare. A presentarla è stato il gruppo parlamentare del Movimento cinque stelle, dopo quanto avvenuto ieri in un immobile di via Vincenzo Balistreri, nel quartiere Brancaccio di Palermo. Un ascensore è precipitato dal quinto piano di un palazzo e tre persone sono rimaste gravemente ferite. «Compatibilmente con le indagini degli inquirenti - spiega la deputata Roberta Schillaci, prima firmataria dell'interrogazione - è necessario che la Regione faccia piena luce individuando le responsabilità che hanno portato a questo incidente che potrebbe essere stato causato da carenze della manutenzione».

Sull'episodio sono ancora in corso le indagini. «Le condizioni del patrimonio abitativo pubblico devono essere costantemente monitorate per predisporre tutti gli interventi necessari di ripristino e messa in sicurezza - afferma Schillaci - Con la nostra interrogazione, chiediamo risposte urgenti alla Regione. Soprattutto vogliamo sapere quali attività ispettive intende avviare la Regione sugli immobili, compreso un censimento, ai fini della sicurezza, su tutti gli ascensori degli immobili di proprietà dello Iacp per verificarne lo stato di degrado, le manutenzioni in essere e per evitare che si verifichino altri simili eventi che mettano a rischio la vita delle persone e possano ledere l’immagine della pubblica amministrazione», conclude la deputata pentastellata.