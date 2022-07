Il futuro del calcio a Palermo sarà targato City Football Group. La notizia dell'acquisizione del club da parte della holding di prorietà per la maggior parte di Adug, il fondo Abu Dhabi United Group che ha nel club del Manchester City la maggiore espressione, è ormai ufficiale. Lunedì il progetto sarà presentato nel corso di una conferenza stampa, ma già da ore in città ci si chiede quali prospettive ci saranno per i siciliani freschi di promozione in serie B, grazie alla cavalcata vincente compiuta nei playoff di C. Il City Football Group acquisirà l'80 per cento delle quote del club per un prezzo che si aggirerà sui 13 milioni di euro più potenziali bonus e verrà pagato all'attuale proprietario Dario Mirri.