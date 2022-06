Un uomo di 45 anni, Giuseppe Incontrera , è morto dopo essere stato ferito con alcuni colpi di pistola questa mattina intorno alle 8.30 nella zona tra via Imperatrice Costanza e in via dei Cipressi, nel quartiere Zisa a Palermo. Secondo quanto ricostruito finora, gli spari sarebbero arrivati al culmine di una lite . L'uomo, che aveva precedenti per droga , è stato colpito al torace e alla spalla.

A bordo di un'ambulanza, Incontrera è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo dove è morto poco dopo. A condurre le indagini per ricostruire la dinamica e individuare il responsabili sono i carabinieri. Sul luogo della sparatoria sono stati trovati bossoli calibro 22. Attorno al Pronto soccorso si sono radunate una cinquantina di persone, tra familiari e amici della vittima e nel reparto sono arrivati anche gli agenti della polizia per tenere la situazione sotto controllo. I militari hanno già sentito anche un operatore sanitario del 118 che, arrivato in zona per soccorrere il ferito poi deceduto, è stato aggredito da alcuni presenti.