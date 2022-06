È morto questa mattina all'ospedale Civico dov'era stato ricoverato a seguito di un incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Villagrazia a Palermo. Giorgio Comito, 20 anni, si trovava in sella al suo Honda Sh quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un palo della pubblica illuminazione.