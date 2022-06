I carabinieri di Altofonte, in provincia di Palermo, hanno arrestato un 65enne e un 30enne con l’accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, furto aggravato di energia elettrica, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Nel corso di un'operazione antidroga a Santa Cristina Gela, i militari hanno scoperto l’esistenza, nelle campagne circostanti il centro abitato, di un casolare abbandonato adibito alla coltivazione di cannabis, dove è stato sorpreso il 30enne. All'interno dello stesso l'uomo aveva trascorso la notte per vigilare su un’estesa piantagione da oltre 310 esemplari, in parte coltivati in vaso e in parte in terra, all’esterno del casolare.