Un uomo e una donna sono stati arrestati dalla polizia Palermo perché ritenuti responsabili dei reati di tentata estorsione in concorso e rapina, con l'aggravante delle offese a sfondo razziale. I fatti risalgono a dicembre dello scorso anno, quando i due sono entrati in una struttura ricettiva del centro per chiedere una camera.

Un dipendente aveva chiesto loro il pagamento della camera, suscitando la reazione dei due che gli avevano prima rivolto contro degli insulti a sfondo razziale e poi lo avevano malmenato quando il lavoratore aveva preso il telefono per chiamare le forze dell'ordine. La vittima è stata presa a pugni in faccia e sulla schiena. Fondamentale per le indagini sono state le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e le dichiarazioni della vittima.