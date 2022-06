Notificato il divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive , emesso dal questore di Palermo, a due uomini di 41 e 22 anni , padre e figlio, arrestati la scorsa domenica per violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Allo stadio Renzo Barbera , nelle fasi di accesso per l'incontro di calcio Palermo-Padova , c he avrebbe poi sancito il ritorno in serie B della formazione rosanero , i due si erano presentati al varco d'ingresso della tribuna autorità , esibendo due tagliandi di curva nord . Il rifiuto opposto dagli steward incaricati, ha provocato offese e violenza che, a strettissimo giro, aveva riguardato anche il responsabile degli steward, preso a spintoni, calci e un pugno al viso .

Notificato il divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive, emesso dal questore di Palermo, a due uomini di 41 e 22 anni, padre e figlio, arrestati la scorsa domenica per violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Allo stadio Renzo Barbera, nelle fasi di accesso per l'incontro di calcio Palermo-Padova, che avrebbe poi sancito il ritorno in serie B della formazione rosanero, i due si erano presentati al varco d'ingresso della tribuna autorità, esibendo due tagliandi di curva nord. Il rifiuto opposto dagli steward incaricati, ha provocato offese e violenza che, a strettissimo giro, aveva riguardato anche il responsabile degli steward, preso a spintoni, calci e un pugno al viso.

I poliziotti sono giunti in soccorso del malcapitato e i due sono stati tratti in arresto. Il provvedimento è stato convalidato. Quasi contestualmente, il questore ha emesso un provvedimento di divieto di accesso, su scala nazionale ed europea, agli impianti dove si disputeranno competizioni calcistiche, anche di natura amichevole: due anni per il padre, uno per il figlio. I controlli dei poliziotti della Digos hanno consentito di sequestrare numerosi fumogeni di grosse dimensioni che erano stati nascosti nella struttura sportiva, nonché di segnalare due persone, tra cui un pregiudicato, per aver dichiarato false generalità, e un tifoso del Padova per avere introdotto un fumogeno. Altri 15 sono stati rintracciati privi di tagliando d'ingresso e, oltre alla prevista sanzione amministrativa, saranno sottoposti a Daspo.