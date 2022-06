Facce giovani e tanti, tanti volti noti. Il nuovo Consiglio comunale di Palermo si presenta radicalmente ridisegnato nei suoi 42 componenti, di cui 26 della maggioranza del neo eletto sindaco Roberto Lagalla e 16 dell'opposizione, di cui 12 sostenitori di Franco Miceli e quattro di Fabrizio Ferrandelli, gli unici due sfidanti tra i sei in corsa a superare la soglia dello sbarramento. Un Consiglio che, salvo rinunce e assestamenti, resta ancora a trazione maschile, nonostante il numero delle donne elette sia salito da 12 a 14 rispetto alla scorsa legislatura. Al di là di ciò, a spiccare sono soprattutto riconferme, ritorni e una geografia politica all'insegna del trasformismo.

Maggioranza: 26 consiglieri

Forza Italia: 7 seggi

Qualche mese fa abbiamo raccontato di come Gianfranco Miccichè avesse compiuto una piccola impresa politica ottenendo l'annessione a Forza Italia di Sicilia Futura dopo una corte serrata al deputato regionale Edy Tamajo. Le elezioni di domenica a Palermo confermano quanto detto, se è vero, com'è vero, che sui sette eletti di Forza Italia, primo partito a Palermo, ben quattro nomi escono dall'ala del nuovo acquisto forzista, tra cui Ottavio Zacco, consigliere uscente, che vince il premio come candidato più votato di tutta la tornata elettorale con oltre 3.300 preferenze incassate. È una consigliera uscente del gruppo di Sicilia Futura anche Caterina Meli, così come Giovanni Inzerillo. È stato addirittura assessore di Leoluca Orlando invece Leopoldo Piampiano, dimissionario dopo la frattura tra Sicilia Futura-Italia Viva e la maggioranza del sindaco uscente. Sia Zacco che Inzerillo vantano un passato in Grande Sud, esperienza politica che vide correre fianco a fianco ormai dieci anni fa Tamajo e Miccichè. Gli altri tre eletti in quota Forza Italia sono il recordman Giulio Tantillo, capogruppo uscente del partito di Berlusconi, che si ripresenterà in sala delle Lapidi per il suo quinto insediamento di fila (sempre con la stessa cravatta), Natale Puma, candidato di bandiera della famiglia Mineo, che di fatto prenderà in Consiglio il posto dell'uscente Andrea Mineo, che pare essere indirizzato verso altri scranni) e Pasquale Terrani, fratello di Sandro, consigliere eletto nella scorsa legislatura tra le fila degli orlandiani (dopo un passato nel Popolo delle Libertà, ma anche in Grande Sud e anche in Italia dei Valori), che ha dovuto lasciare il seggio a causa di un'indagine per corruzione. Terrani batte al fotofinish Rosy Pennino, ex moglie di Davide Faraone ed ex pasionaria di sinistra.

Fratelli d'Italia: 6 seggi

Cinque anni fa era stato uno dei protagonisti dell'ottimo risultato del Partito democratico, poi, strada facendo, il doppio salto carpiato e il passaggio a un'area, quella di Giorgia Meloni, diametralmente opposta, ma Francesco Scarpinato resta campione di preferenze ed è il primo della lista di FdI. A seguire un altro volto noto di sala delle Lapidi, Giuseppe Milazzo, già consigliere di Forza Italia nel 2012, parlamentare europeo passato anche lui non senza strascichi polemici alla corte di Meloni. Al terzo posto una faccia nuova per il Consiglio palermitano, Antonio Rini, ex sindaco di Ventimiglia di Sicilia e anche lui ex giovane speranza del Partito democratico. Dentro anche Germana Canzoneri e Tiziana D'Alessandro, mentre l'ultimo posto disponibile lo agguanta sul finale Fabrizio Ferrara, alla sua terza esperienza consecutiva - con tre formazioni politiche diverse - in Consiglio. Lanciato dai giovani dell'Mpa di Raffaele Lombardo, Ferrara entra in sala delle Lapidi nel 2012 sotto le insegne di Ora Palermo, lista del candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli, allora sostenuto dal fronte di centrosinistra. Negli anni passa al Partito democratico, per poi essere rieletto con il Mov139, altra lista del sindaco, che questa volta è Leoluca Orlando (che ha in Fabrizio Ferrandelli il suo sfidante). A metà legislatura, però, la conversione: un breve passaggio nel gruppo misto e poi via a fondare il gruppo dei meloniani in Consiglio.

Lavoriamo per Palermo: 5 seggi

La lista del sindaco Roberto Lagalla, quella col risultato più sorprendente, ma allo stesso tempo quella che può dare più problemi. E problemi non da poco, visto che dei cinque eletti, tolto il solo Giuseppe Mancuso (secondo per preferenze di lista), gli altri sono tutti renziani. E Matteo Renzi era stato anche piuttosto chiaro: «Se Lagalla vince saremo all'opposizione». Cosa faranno adesso Dario Chinnici (capogruppo uscente di Italia Viva), Giovanna Rappa, Salvatore Alotta e Luisa La Colla?

Democrazia Cristiana Nuova: 3 seggi

Totò Cuffaro a pochi giorni dal voto aveva annunciato con un messaggio Whatsapp che se non avesse superato lo sbarramento si sarebbe ritirato dalla politica. Alla fine lo ha superato e già pensa a un piano per le candidature regionali. L'ex presidente della Regione porta a palazzo delle Aquile tre novità assolute: Salvatore Imperiale, già consigliere di circoscrizione e poi i due giovanissimi Domenico Bonanno e Viviana Raja. Per questi ultimi due una campagna elettorale condotta fianco a fianco: stessi volantini, stesso comitato elettorale, più o meno stessi voti.

Prima l'Italia (Lega): 3 seggi

Tutto facile per tre dei quattro consiglieri uscenti del gruppo Lega in Consiglio: Sabrina Figuccia, Marianna Caronia e Alessandro Anello continueranno a occupare il loro posto a palazzo delle Aquile. Così non sarà invece per il capogruppo uscente, Igor Gelarda.

Opposizione: 16 consiglieri

Franco Miceli, grande sconfitto, prende per legge un seggio in quanto candidato sindaco arrivato secondo per numero di voti.

Partito Democratico: 5 seggi

Carmelo Miceli, ex segretario provinciale del Pd, pesca il jolly, complice anche l'omonimia col candidato sindaco e porta a casa il primo posto per numero di preferenze. A seguire, la deputata nazionale Teresa Piccione, che ottiene un ottimo exploit in termine di voti. Buona la prova anche del capogruppo uscente dei Dem in Consiglio, Rosario Arcoleo, da sempre vicino ad Antonello Cracolici. Passano anche il capogruppo Pd all'Ars, Giuseppe Lupo e il vicesindaco e delfino di Leoluca Orlando, Fabio Giambrone, ex presidente della Gesap, società partecipata che gestisce i servizi all'aeroporto di Palermo e assessore uscente.

Movimento 5 Stelle: 3 seggi

I grillini erano riusciti a entrare in Consiglio per la prima volta solo cinque anni, ma fu un ingresso trionfale, con sei consiglieri e gruppo più numeroso di sala delle Lapidi. Dopo qualche anno e le note defezioni, il gruppo si era ridotto a tre. E tre sono rimasti anche stavolta, due dei quali provenienti direttamente dalla passata terna: Antonino Randazzo, Concetta Amella, mentre esordisce dietro agli scranni Giuseppe Miceli.

Progetto Palermo: 3 seggi

Bella prestazione elettorale per Caterina Chinnici, consigliera uscente, che supera tutti i suoi colleghi all'interno della lista che fa direttamente riferimento a Franco Miceli. Miceli che sarebbe anche stato il primo eletto, ma ha lasciato un posto libero perché, come detto, all'ex presidente dell'ordine degli Architetti la poltrona spetta per legge. Ne trae giovamento Mariangela Di Gangi, bandiera dell'associazionismo palermitano e del laboratorio Zen Insieme, terza - quarta contando Miceli - dietro Chinnici e un altro ex consigliere, Massimo Giaconia.

Azione-+Europa: 4 seggi

Sono quattro i seggi che porta a casa Fabrizio Ferrandelli, candidato sconfitto da terzo classificato, ma eletto come primo nella lista che riporta al Comune di Palermo Leonardo Canto, Giulia Argiroffi e Ugo Forello. Questi ultimi, entrambi ex m5s e fondatori di Oso, con l'avvocato Forello scelto da Ferrandelli per essere anche il suo assessore al Bilancio, qualora avesse vinto.