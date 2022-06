Nelle elezioni che saranno ricordate in tutta la Sicilia per il trionfo del partito dell'astensionismo , fa eccezione il Comune di Valledolmo , poco più di tremila abitanti di cui 2.805 aventi diritto al voto. Un Comune in cui la lista del sindaco uscente, Angelo Conti, non ha trovato avversari e si è presentata in solitaria all'appuntamento col voto. Un'impresa piuttosto difficile di questi tempi, con precedenti nient'affatto incoraggianti, come quello di San Cipirello , che lo scorso anno non riuscì a eleggere come sindaca l'unica candidata in corsa. A Valledolmo, invece, le cose sono andate diversamente, con la fatidica soglia del 50 per cento frantumata a metà giornata .

«Non pensavo che avremmo acquisito questo dato così presto - dice il sindaco uscente Angelo Conti - Credevo che ci saremmo arrivati in tarda serata. Una risposta grandiosa, le persone hanno capito quanto fosse importante andare a votare e mi piace pensare che abbiano apprezzato il lavoro fatto in questi anni. Per noi è un segno di fiducia enorme». Adesso, per l'ufficialità, manca solo lo scrutinio dei voti, che deve registrare il 50 per cento più uno delle preferenze, allora la lista Andiamo oltre potrà insediarsi in via Chiavetta senza un'opposizione, un fatto che lo stesso Conti vede come una grande responsabilità.

«È una bellissima sensazione che ci carica pure di responsabilità - continua - L'appello all'unità fatto continuamente è stato raccolto da parte delle persone e dobbiamo sperimentare un modello nuovo di amministrare, sopperendo alla minoranza con le voci critiche propositive che arriveranno dai cittadini, una sorta di democrazia partecipata allargata e costante, perché c'è tanto da fare. Mi auguro che questa situazione la riusciamo a raccogliere in termini di opportunità, come una nuova sfida che deve vedere i cittadini protagonisti».