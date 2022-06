I carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 37enne del posto per il reato di detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento. I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, rinvenendo nella camera da letto, occultato sotto il letto ed avvolto in una coperta, un fucile doppietta calibro 12, marca Acier Cockerill con matricola abrasa e sotto lo stesso letto, all’interno di un sacco 96 munizioni calibro 12 e 16.

I carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 37enne del posto per il reato di detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento. I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, rinvenendo nella camera da letto, occultato sotto il letto ed avvolto in una coperta, un fucile doppietta calibro 12, marca Acier Cockerill con matricola abrasa e sotto lo stesso letto, all’interno di un sacco 96 munizioni calibro 12 e 16.

L’arrestato è stato condotto nella Casa Circondariale Antonino Burrafato di Termini Imerese a disposizione della competente dell’Autorità Giudiziaria. L’arma e le munizioni sequestrate saranno inviate al Ris di Messina per gli accertamenti balistico-dattiloscopici e per verificare se siano state utilizzate per altri eventi criminosi.

Il gip, nel convalidare l’arresto, ha disposto per l’indagato la misura cautelare in carcere. È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, pur gravemente, e che la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato.