Un residente di Cefalù ha ricevuto il cosiddetto Daspo Willy perché accusato di essere responsabile di diversi episodi di violenza nei pressi dei locali del centro tirrenico in provincia di Palermo. Il provvedimento è stato emesso dal questore. L'uomo, spesso ubriaco, in più di un caso ha minacciato i titolari degli esercizi che si rifiutavano di continuare a somministrargli alcolici. Diverse sono state le reazioni anche nei confronti delle forze dell'ordine. Con il Daspo l'uomo non potrà frequentare la zona della movida e le vie limitrofe per una durata di due anni. Oltre dal Daspo, è stato raggiunto anche dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel fine settimana.

Un altro Daspo Willy è stato comminato a due uomini residenti a Palermo, entrambi autori del pestaggio di un avventore di un pub, anche in questo caso situato a Cefalù. I due sono risultati avere precedenti penali. Anche in questo caso per due anni non potranno stare all'interno della zona dei locali della cittadina turistica.