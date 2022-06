Un 26enne e un 25enne di Palermo sono stati arrestati e portati in carcere con l'accusa di essere gli autori di una rapina . Il primo deve rispondere anche di evasione , perché al momento in cui avrebbe commesso il reato si trovava sottoposto ai domiciliari . Il 29 dicembre scorso, i due, entrambi pregiudicati, avrebbero preso di mira l'ufficio postale di via Calogero Nicastro, portando via circa mille euro.

Dagli approfondimenti della polizia, è emerso che il 25enne avrebbe fatto da apripista e palo per l'assalto compiuto dal secondo. Il 26enne si è invece avvicinato alle casse facendo capire di essere armato. Le minacce sono servite per convincere i dipendenti dell'ufficio a consegnare i soldi. I rapinatori fuggirono a bordo di una vettura, la cui targa fu però annotata in parte da alcuni testimoni.

Ciò ha consentito agli investigatori di risalire prima all'identità del 25enne, riconosciuto come l'utilizzatore dell'automobile e da lì al complice. Ulteriori conerme sono arrivate dall'analisi delle impronte digitali lasciate sulla porta di emergenza dell'ufficio postale.