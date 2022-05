Missione compiuta, il Palermo è in finale playoff. L’avversaria sarà il Padova che ha eliminato il Catanzaro. Il tecnico Baldini nei giorni scorsi ha giustamente predicato prudenza e invitato il gruppo a non abbassare il livello di guarda ma, con sano realismo, è anche giusto riconoscere che grazie al successo per 3-0 nel match d’andata i rosanero avevano già messo una seria ipoteca sulla qualificazione trasformando il ritorno della semifinale con la Feralpisalò al Barbera in una pura formalità. Bisognava solo tramutare le parole in fatti e la squadra, grazie anche alla spinta dei 35 mila spettatori presenti sugli spalti (record assoluto per il Palermo in una partita di serie C), è riuscita ad applicare il proprio piano d’azione con lucidità e senza cali di concentrazione. E grazie al gol-vittoria di Brunori nel recupero del primo tempo - per l’attaccante, a segno con un rasoterra sul primo palo dopo essere scattato sul filo del fuorigioco in seguito ad un recupero-palla da parte di Luperini sull’ex di turno Pisano, si tratta della ventottesima rete stagionale - il Palermo ha creato le premesse giuste per una serata tutto sommato all’insegna della tranquillità. Diversa certamente, in termini di suspance, a quelle contro Triestina e Virtus Entella nelle quali ad un certo punto il passaggio del turno era diventato in bilico.

«Dobbiamo continuare a distinguerci per i valori che stiamo portando avanti: fame, intensità e voglia di non arrendersi mai – ha dichiarato Baldini nel post-gara – quelli che prima erano ragazzi adesso sono come degli eroi e che meritano il concretizzarsi del percorso che li ha portati fino a qui. Era impossibile, del resto, non regalare una grande gioia ai 35 mila tifosi che ci sono venuti a vedere. In pochi credevano nelle nostre possibilità a lungo termine e invece noi, con la dignità e il coraggio tipico delle persone che dal nulla sanno costruirsi le proprie fortune credendo sempre nella speranza e nella fede che è secondo me la base per realizzare i sogni, piano piano siamo arrivati fino a qui. E adesso ci giocheremo la finale. Come diceva Nereo Rocco le finali non vanno giocate ma vinte e noi ci proveremo fino all’ultimo sapendo che di fronte ci sarà un avversario che la pensa alla nostra stessa maniera». Dopo due pareggi interni di fila, i rosa volevano regalare al pubblico la prima vittoria casalinga in questi playoff: «Abbiamo fatto bene e devo dire che ogni occasione è utile per imparare. Sono stati bravi i miei giocatori ad adattarsi alle difficoltà del match e a creare i presupposti per una vittoria difficile contro un avversario (che ha vinto in termini di fair-play e sul sociale avendo indossato nel riscaldamento pre-gara una maglia con i volti dei giudici Falcone e Borsellino dopo, peraltro, avere visitato in mattinata il Giardino della Memoria a Capaci con il presidente della Lega Pro, Ghirelli) di tutto rispetto e che esprime un ottimo calcio».



E per la seconda volta di fila Massolo ha tenuto la porta inviolata: «Per noi questo è un sogno – ha sottolineato il portiere rosanero – arriviamo in finale dopo un’annata tosta in un girone pieno di squadre forti e spigolose. E adesso viene il bello, la promozione in B la meriterebbe tutto lo staff. Affetto della piazza? E’ un qualcosa di incredibile e di bellissimo – ha aggiunto – nelle ultime tre partite la gente ci ha dato una spinta straordinaria. Avevo visto la Ferapilsalò contro la Reggiana e mi aveva impressionato. Abbiamo affrontato una buonissima squadra e che, oltretutto, nei primi 20-25 minuti ha creato diverse occasioni. Siamo stati compatti e bravi a rimanere sullo 0-0 perché se avessero segnato la gara avrebbe potuto prendere una piega diversa».