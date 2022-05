Non c’è due senza tre: vittoria a Trieste , successo a Chiavari contro la Virtus Entella e, adesso, affermazione sul campo della Feralpisalò. In questi playoff il Palermo sa solo vincere in trasferta e conquistare dei successi che sanno di ipoteca sul passaggio al turno successivo. Ha certamente questo sapore il 3-0 con cui i rosa si sono imposti sulle rive del Garda nell’andata delle semifinali . Allo stadio Turina, dove su un totale di 2.300 spettatori di fatto si sono sentiti solamente gli oltre 500 sostenitori rosanero presenti nel settore ospiti, gli uomini di Baldini hanno ottenuto la quinta vittoria esterna di fila considerando anche la regular season. Il successo è firmato dai gol di Brunori, Floriano e Soleri . A dirigere in maniera brillante il match è stata l'arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi . Al minuto 52', con l'ausilio del Var, da segnalare la concessione di un calcio di rigore ai padroni di casa parato dall'estremo difensore rosanero Massolo.

Non c’è due senza tre: vittoria a Trieste, successo a Chiavari contro la Virtus Entella e, adesso, affermazione sul campo della Feralpisalò. In questi playoff il Palermo sa solo vincere in trasferta e conquistare dei successi che sanno di ipoteca sul passaggio al turno successivo. Ha certamente questo sapore il 3-0 con cui i rosa si sono imposti sulle rive del Garda nell’andata delle semifinali. Allo stadio Turina, dove su un totale di 2.300 spettatori di fatto si sono sentiti solamente gli oltre 500 sostenitori rosanero presenti nel settore ospiti, gli uomini di Baldini hanno ottenuto la quinta vittoria esterna di fila considerando anche la regular season. Il successo è firmato dai gol di Brunori, Floriano e Soleri. A dirigere in maniera brillante il match è stata l'arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi. Al minuto 52', con l'ausilio del Var, da segnalare la concessione di un calcio di rigore ai padroni di casa parato dall'estremo difensore rosanero Massolo.

«Ma pensare di avere già passato il turno sarebbe l’errore più grave – ha sottolineato nel post-gara il tecnico Badini – i ragazzi sono stati non bravi ma bravissimi ma adesso bisogna ripetere anche al ritorno la stessa prestazione offerta qui a Salò. Chiaramente avere un vantaggio di tre reti è molto importante ma, come ci siamo detti negli spogliatoi, ancora non abbiamo fatto nulla e dobbiamo assolutamente rimanere sul pezzo e concentrati pensando non al risultato ma alla prestazione e al modo giusto di interpretare le emozioni». Il tecnico toscano ha individuato il valore aggiunto di una squadra che sta volando sulle ali di un entusiasmo alimentato anche dal calore della piazza: «E sapere che nel giro di poche ore sono stati venduti quasi 29mila biglietti per la gara di ritorno è un ulteriore motivo di soddisfazione. Avevo visto il sold-out al Barbera in occasione della partita della Nazionale e ho detto ai miei giocatori che anche noi avremmo potuto riempire lo stadio facendo le cose in un certo modo e dimostrando ai palermitani di dare tutto ciò che abbiamo. C’è una magia particolare legata proprio al fatto che indossiamo la maglia rosanero e che c’è un ambiente caloroso che ci incita a prescindere da tutto e dai risultati perché ha sposato la nostra causa inseguendo un sogno. I palermitani, che apprezzo tantissimo per la loro cultura e il loro modo di pensare, sono con noi perché hanno capito che diamo l’anima e che c’è da parte nostra un impegno che va oltre il risultato».

A Salò si è vista una grande prova di maturità: «Se non riesci a leggere i momenti del match non fai prestazioni del genere. Basta un leggero calo di tensione ad inizio ripresa e subisci un episodio come il rigore sul quale è stato bravissimo Massolo neutralizzando il tiro di un ottimo rigorista come Miracoli». E oltre al portiere, tra i protagonisti del successo contro la formazione guidata da Vecchi figura anche Soleri, ancora una volta letale in qualità di subentrato: «Siamo molto felici per la vittoria ma mancano ancora novanta minuti – ha spiegato l’attaccante classe ’97 autore all’86’ di uno splendido gol con un tiro potente dalla distanza che ha superato il portiere con l’aiuto del palo – giusto essere contenti per questa vittoria ma dobbiamo rimanere concentrati perché c’è ancora una qualificazione da conquistare sul campo».