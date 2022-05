Il logo di Forza Italia modificato con la scritta « Forza Mafia » in bianco sul tricolore a sinistra di una foto in bianco e nero di Vittorio Mangano con l'invito a votare per lui. In uno dei nuovi manifesti comparsi a Palermo , il protagonista è lo stalliere di Arcore . Un soprannome che il mafioso pluriomicida - che è stato una delle teste di ponte tra Cosa nostra e le organizzazioni mafiose nel Nord Italia - si è guadagnato per l'attività che ha svolto nella villa in Brianza di Silvio Berlusconi . In questi poster, affissi in giro per il capoluogo e in particolare vicino al murale in onore dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel quartiere della Kalsa, è lui l'aspirante candidato alle elezioni comunali. Nell'invito a votare per lui si legge: « Per una Palermo finalmente libera dalla magistratura ».

In un altro manifesto, invece, viene rielaborata una vecchia pubblicità della Fiat 126: il riferimento è all'auto rubata da Gaspare Spatuzza (oggi collaboratore di giustizia) e poi riempita di tritolo per uccidere il magistrato Paolo Borsellino il 19 luglio del 1992. In questo caso, lo slogan del poster è: «Quando vai a votare, ricordati chi è Stato». In basso a sinistra, scritto in piccolo, c'è un testo estratto da Wikipedia sul procedimento penale, ancora in corso, nei confronti di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri come mandanti delle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In entrambi i casi, dietro c'è la sigla Off-line corp che ha rivendicato anche i manifesti che erano apparsi a Palermo cinque giorni fa che prendevano di mira Forza Italia e la Democrazia cristiana. «Prendiamo le distanze da qualsiasi partito politico o organizzazione - ci hanno tenuto a precisare dal collettivo artistico Off-line corp - Non siamo gli amici degli amici di nessuno, siamo dei subvertiser: capovolgiamo i significati, smascheriamo il senso».