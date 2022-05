«La strage di Capaci rappresenta in maniera efficace il disorientamento che provo il Paese di fronte a quel silenzio assordante dopo l'inaudito boato inaudito». Sono passati tre decenni dall'esplosione in cui persero la vita Giovanni Falcone , insieme a Francesca Morvillo , Antonino Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani . Sergio Mattarella, presente alla commemorazione, ha parlato di «una ferita che profonda che cambiò il corso della storia. Al contrario di quanto avevano immaginato gli autori del vile attentato - ha ricordato il presidente della repubblica - Allo smarrimento iniziale seguì l'immediata reazione delle istituzioni democratiche . La democrazia reagì a quella ferocia con la forza degli strumenti propri dello Stato di diritto. E la società civile non accettò di subire in silenzio quella umiliazione, incoraggiando il lavoro degli investigatori per contribuire alla stagione di rinnovamento: nacque un movimento culturale che, a partire da quei giorni ha animato il paese per promuovere nuove forme di cittadinanza attiva».

A pochi mesi dalla morte di Falcone, seguì quella del giudice Paolo Borsellino. «Colpiti perché con la loro professionalità e determinazione avevano inferto colpi durissimi alla mafia - ha proseguito Mattarella - La mafia li temeva perché avevano dimostrato che essa non era imbattibile e che lo Stato era in grado di sconfiggerla». Sergio Mattarella, fratello di Piersanti, ex presidente della Regione siciliana, assassinato dalla mafia il 6 gennaio del 1980, sottolinea come deve essere chiaro che «l'impegno contro la criminalità non consente né pause né distrazioni - dice ancora Mattarella - La fermezza dell'operato di Falcone nasceva dalla radicata convinzione che non ci fossero alternative al rispetto della legge. Coltivava il coraggio contro la viltà. Non si abbandonò mai alla rassegnazione o all'indifferenza. Di lui - ha concluso Mattarella - resta il forte senso delle istutizioni e la consapevolezza che la funzione del magistrato rappresenta una delle maggiori espressioni della nostra democrazia»,