Le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno a Palermo saranno la sfida elettorale clou in Sicilia. Al voto sono chiamati i cittadini di 120 Comuni. Nel capoluogo bisognerà scegliere il successore di Leoluca Orlando in una competizione elettorale senza esclusione di colpi. A rappresentare la coalizione del centrosinistra, con Partito democratico e Movimento 5 stelle, è l'architetto Franco Miceli. Per il centrodestra invece i partiti hanno scelto Roberto Lagalla, ex assessore regionale di Nello Musumeci e Totò Cuffaro. Quest'ultimo sosterrà l'ex rettore di UniPa con la lista della Nuova Democrazia Cristiana. Saranno tre le liste a sostegno del candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli, 41 anni, ex deputato regionale all'Ars con il Pd. In corsa anche Rita Barbera, Ciro Lo Monte e l'europarlamentare Francesca Donato. Non si è concretizza la candidatura di Gaetano Cammarata che aveva annunciato la lista Per Palermo 1 di Noi - Gaetano Cammarata Sindaco.