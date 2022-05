L’università di Palermo ha approvato il Bilancio di Genere 2021 e il Gender Equality Plan 2022-2024, due importanti documenti redatti da un gruppo di lavoro nominato dal rettore Massimo Midiri, coordinato dalla prorettrice all’Inclusione, Pari opportunità e Politiche di genere Beatrice Pasciuta e composto da una rappresentanza dei docenti dell’ateneo e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.

«Con la pubblicazione del primo Bilancio di genere e del Piano per l’eguaglianza di genere UniPa ha scelto di passare ai fatti dando un nuovo significato e un nuovo impulso ai temi dell’uguaglianza delle opportunità e dell’inclusione – dichiara il Rettore dell’università di Palermo Massimo Midiri – Per noi l’impegno per la riduzione del gender gap non è un formale adempimento alle richieste dell’Europa e del Pnrr, ma una politica fondamentale per un’analisi in termini critici che porti alla piena valorizzazione di tutte le risorse dell’ateneo, rimuovendo ostacoli e diseguaglianze. Con l’impostazione di queste azioni necessarie si avvia un percorso di cambiamento che sta alla base del rinnovo dell’identità di UniPa».

«Un altro importantissimo risultato è rappresentato dalla costituzione del Centro di studi avanzati – continua - un polo di attrazione di studiosi qualificati, provenienti da tutto il mondo, per creare un ambiente favorevole al dibattito scientifico e culturale, in cui Visiting professor di università straniere costituiranno un primo punto di aggregazione per le esperienze incoming e outgoing di moltissimi giovani e studiosi. UniPa è in una posizione geopolitica importante e può aspirare a rappresentare un punto di riferimento per i Paesi mediterranei e nordeuropei. Questa caratteristica è ulteriormente rafforzata dal Centro, un ambiente dinamico, multidisciplinare, favorevole al dibattito scientifico e culturale internazionale».