« Porgo la mia solidarietà ed esprimo vicinanza ai due agenti di polizia municipale vittime, oggi pomeriggio, di una vigliacca aggressione durante l'espletamento del proprio servizio». È il commento della comandante della polizia municipale di Palermo Margherita Amato dopo i fatti che hanno visto protagonisti due vigili urbani, aggrediti mentre erano in servizio. I due agenti sarebbero stati presi a calci e pugni mentre si trovavano in piazza Vigliena, in centro storico, da un uomo a cui avevano chiesto di scendere dalla bici elettrica che stava guidando in una zona pedonale.

Amato parla di «gesto incivile, che mortifica l'intera comunità palermitana e certamente non potrà fermare il livello professionale dell'intero Corpo di polizia municipale - ha affermato Amato - che ogni giorno lavora con serietà, al servizio dei cittadini e per il rispetto delle regole. Evidentemente c'è ancora chi crede di poter violare la legge considerando la nostra città come una vera e propria zona franca».