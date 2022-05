Palermo-Triestina 29 maggio 2004, Palermo-Triestina 12 maggio 2022. A distanza di 18 anni lo stadio Renzo Barbera propone una sorta di déjà-vu in termini di clima e di attesa della città per il risultato della squadra. I 35mila che nel 2004 festeggiarono la promozione in A sono stati imitati dai circa 32 mila spettatori presenti in questo caso allo stadio in occasione della gara che, in virtù dell'1-1 finale, ha sancito la qualificazione dei rosanero al secondo turno della fase nazionale dei playoff. Era secondo turno solo sulla carta perché l'atmosfera che ha circondato questa gara e che si è respirata pure nei giorni scorsi era a tutti gli effetti quella di una finale, di un appuntamento che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni attratto dai risultati brillanti della squadra e sul fronte societario anche dagli sviluppi di una trattativa , quella con i proprietari del Manchester City , che sembra in dirittura d'arrivo.

Palermo-Triestina 29 maggio 2004, Palermo-Triestina 12 maggio 2022. A distanza di 18 anni lo stadio Renzo Barbera propone una sorta di déjà-vu in termini di clima e di attesa della città per il risultato della squadra. I 35mila che nel 2004 festeggiarono la promozione in A sono stati imitati dai circa 32 mila spettatori presenti in questo caso allo stadio in occasione della gara che, in virtù dell'1-1 finale, ha sancito la qualificazione dei rosanero al secondo turno della fase nazionale dei playoff. Era secondo turno solo sulla carta perché l'atmosfera che ha circondato questa gara e che si è respirata pure nei giorni scorsi era a tutti gli effetti quella di una finale, di un appuntamento che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni attratto dai risultati brillanti della squadra e sul fronte societario anche dagli sviluppi di una trattativa, quella con i proprietari del Manchester City, che sembra in dirittura d'arrivo.

E la presenza in tribuna di alcuni emissari del gruppo è un ulteriore indizio della concretezza di un affare che, salvo colpi di scena, avrà presto un epilogo positivo. I dirigenti del gruppo interessato all’acquisto delle quote di maggioranza del club avranno tremato tra il 21’ e il 23’ del primo tempo, quando gli ospiti hanno sfiorato il vantaggio prima con un rigore di Procaccio parato da Massolo e poi con un palo centrato di testa da Ligi, e poi nella ripresa in occasione del vantaggio della Triestina firmato Litteri. Nei minuti di recupero, tuttavia, un gol di Luperini ha allontanato definitivamente i fantasmi di una clamorosa eliminazione.

«Abbiamo affrontato una squadra tosta e che ci ha fatto soffrire – ha dichiarato il tecnico Silvio Baldini – la buona sorte, poi, ci ha dato una mano ma senza fortuna non vinci le partite. Noi siamo stati bravi a soffrire e alla fine siamo stati premiati. Perché pochi cambi? Non riuscivo a leggere alcune situazioni, se ci fossi riuscito avrei fatto altre valutazioni. Pressioni del pubblico? La gente ci ha dato una mano, è stata una pressione positiva e dico che senza questo pubblico noi la partita l’avremmo persa». Gli fa eco l’autore del gol rosanero Luperini: «Forse all’inizio c’era un po’ di tensione ma siamo stati bravi a soffrire e a canalizzare le energie nella giusta direzione. Giocare partite del genere è il sogno di ogni bambino e io con il gol che ho fatto davanti a questo pubblico ho provato l’emozione più forte della mia vita».