Un altro incidente mortale nel Palermitano. A perdere la vita, in questo caso, è stato un pedone che stava attraversando la strada in via Vittorio Emanuele a Villabate . La vittima è stata investita da una moto in corsa ed è deceduta all'ospedale Policlinico, dove è arrivato trasportato dal 118.

Un altro incidente mortale nel Palermitano. A perdere la vita, in questo caso, è stato un pedone che stava attraversando la strada in via Vittorio Emanuele a Villabate. La vittima è stata investita da una moto in corsa ed è deceduta all'ospedale Policlinico, dove è arrivato trasportato dal 118.

Le sue condizioni, tuttavia, sono apparse gravissime fin da subito. Per lui non c'è stato nulla da fare, i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso. L'uomo è stato centrato in pieno dal mezzo a due ruote. Alla guida del ciclomotore c'era un ragazzo appena maggiorenne, che adesso è indagato per omicidio stradale.

Un'altra ragazza, non ancora patentata e alla guida di un'autovettura insieme a un familiare, è indagata a Palermo per la morte di una donna di 60 anni. Anche in questo a perdere la vita è stato un pedone.