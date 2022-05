Il primo round va al Palermo. Ha sempre una validità la tesi secondo cui i playoff sono un torneo a parte nel quale di solito si azzerano le dinamiche emerse durante la regular season ma esistono anche i casi in cui squadre che hanno finito il campionato in crescendo riescono a dare continuità al loro percorso e confermare anche dopo di essere in buonissime condizioni sia fisiche che mentali. Lo hanno fatto appunto i rosanero imponendosi 2-1 in trasferta contro la Triestina nell’andata del primo turno nazionale dei playoff. Decisiva la premiata ditta Valente-Floriano. L'asse formato dall'esterno offensivo ex Carrarese (autore dei due assist vincenti) e da quello italo-tedesco, protagonista del match con due gol di sinistro realizzati entrambi nel primo tempo al 41' e al 48', ha spostato l’ago della bilancia dalla parte della compagine guidata da Silvio Baldini. Sia nel contesto della gara di oggi, in relazione ad un risultato che dà delle garanzie in vista del match di ritorno in programma giovedì sera al Barbera, sia in ottica qualificazione.

«Siamo contenti del risultato ma non dobbiamo essere tranquilli - ha sottolineato nel post-gara il tecnico rosanero - fino a quando abbiamo fatto le cose in un certo modo siamo stati bene in campo e abbiamo creato le premesse per un risultato che ritengo giusto. È vero che la Triestina nel secondo tempo ha avuto delle occasioni ma anche noi sul punteggio di 2-0 abbiamo costruito delle palle-gol che avremmo potuto sfruttare meglio. In ogni caso, al ritorno dobbiamo giocare come se fossimo noi a dovere rimontare». La seconda frazione di gioco, nella quale i padroni di casa hanno accorciato le distanze con un colpo di testa di Rapisarda sugli sviluppi di un calcio di punizione, insegna che il Palermo non può e non deve fare calcoli di nessun tipo: «Non possiamo permetterci di gestire - ha aggiunto Baldini - la qualificazione va ottenuta davanti ai nostri tifosi in quella che è la nostra roccaforte ma l'importante è scendere in campo sempre con concentrazione, lucidità, aggressività e avere tanta fame. I due gol? Non sono situazioni preparate, sono stati bravi loro a leggerle bene, in particolare Floriano che si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto».

La doppietta dell'ex Bari consente ai rosa di affrontare la gara di ritorno con un certo vantaggio: «Ma non dobbiamo pensare di esserci già qualificati – ha puntualizzato il match-winner dell'incontro – dobbiamo giocare come se fossimo ancora sullo 0-0. Dovremo scendere in campo senza pensare di avere già passato il turno sapendo, inoltre, che davanti abbiamo un'ottima squadra. Cosa è successo nella ripresa? Ovviamente il mister non ci ha detto di abbassarci. Secondo me ha influito anche il fatto che non giocavamo da quindici giorni e inevitabilmente abbiamo perso un po' di ritmo partita. Dovremo migliorare in termini di condizione, che si acquisisce comunque giocando». E i rosa potranno contare giovedì sul fattore campo: «Ci aspettiamo tanta gente, abbiamo bisogno dei nostri tifosi e speriamo di entusiasmarli».