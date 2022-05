Rissa la scorsa notte nelle strade della movida a Palermo . Ad avere la peggio è stato il 40enne titolare di un pub in via Roma , vicino piazza San Domenico, che è trasportato con gravi ferite al volto e alla testa in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo. Per l'aggressione avvenuta alle 3 di notte sono stati fermati dalla polizia tre turisti frances i .

Rissa la scorsa notte nelle strade della movida a Palermo. Ad avere la peggio è stato il 40enne titolare di un pub in via Roma, vicino piazza San Domenico, che è trasportato con gravi ferite al volto e alla testa in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo. Per l'aggressione avvenuta alle 3 di notte sono stati fermati dalla polizia tre turisti francesi.

Stando a quanto ricostruito finora, i tre sarebbero stati ubriachi e avrebbero iniziato a importunare alcune ragazze. Fino a quando, per allontanarli, è intervenuto il proprietario del locale. A quel punto, uno dei turisti avrebbe urinato per ritorsione all'ingresso del pub. Sarebbe stato questo a fare scatenare la rissa, con calci, pugni e oggetti contundenti.

Il proprietario del locale è rimasto ferito con un colpo di bottiglia alla testa. Gli aggressori sono stati portati in questura, in stato di fermo. Secondo quanto risulta al momento, il titolare del pub - che si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia plastica - non sarebbe in pericolo di vita ma sarà necessario un intervento chirurgico ricostruttivo. Per questo motivo uno dei tre turisti, un 27enne, è stato portato in carcere al Pagliarelli con l'accusa di deformazione dell'aspetto via lesione al volto. Gli altri due turisti di 28 e 23 anni sono stati denunciati.