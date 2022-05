Indagini in corso a Palermo su due rapine ai danni di altrettante rivendite di alimenti. Nel primo caso a finire nell'obiettivo dei malviventi è stato un supermercato in via Principe di Palagonia , dove un giovane ha minacciato il titolare facendosi consegnare i soldi che si trovavano nella cassa. Il rapinatore si è presentato armato .

Indagini in corso a Palermo su due rapine ai danni di altrettante rivendite di alimenti. Nel primo caso a finire nell'obiettivo dei malviventi è stato un supermercato in via Principe di Palagonia, dove un giovane ha minacciato il titolare facendosi consegnare i soldi che si trovavano nella cassa. Il rapinatore si è presentato armato.

Il secondo colpo è stato portato assegno in via Antonino Agostino. Anche in questa circostanza il rapinatore è di giovane età e ha portato via i soldi contenuti nel registratore di cassa di un punto vendita Special Food Sicilia. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.