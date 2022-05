Una 38enne all'ottavo mese di gravidanza è stata trovata morta in casa . È stato il marito a trovare il corpo senza vita della donna sul pavimento dell'abitazione in via Antonio Vian a Palermo e a lanciare l'allarme.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con il medico rianimatore ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Il cadavere è stato trasportato all'ospedale Buccheri La Ferla dove, con un parto cesareo d'urgenza, è stato fatto nascere il bambino. Le condizioni del neonato sono molto gravi. Sull'episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.