Un arresto a Palermo per furto di marmitte. Un uomo è stato fermato dalla polizia in via Oreto, mentre era intento ad asportare il pezzo dalle auto in sosta. Alla vista degli agenti ha tentato la fuga ma è stato bloccato poco dopo. Si tratta del quattro arresto di ladri di marmitte in due giorni. Altri tre sono stati bloccati in via Ugo La Malfa.