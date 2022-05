Via Salvatore Corleone , lungo la zona industriale del quartiere Brancaccio . È questa l'arteria scelta dai partecipanti per l'organizzazione di una corsa clandestina di cavalli. Una competizione non autorizzata che si è svolta ieri notte e con l'immancabile video pubblicato su Tik Tok . Le immagini mostrano gli attimi finali della sfida tra i due fantini con decine di motorini e macchine a fare da scorta. Al traguardo un gruppo di persone ha festeggiato « il ritorno di Apocalisse ». Nome, quest'ultimo, con cui viene identificato il cavallo vincitore della corsa.

Il suo ritorno alle gare era stato preceduto da altri due video, caricati nei giorni precedenti, dal titolo Pronti al decollo. I filmati pubblicati sempre attraverso lo stesso profilo Tik Tok mostrano l'animale mentre si allena lungo via Salvatore Corleone o all'interno di una stalla. Ad aprile gli smartphone avevano registrato un'altra sfida, sempre a Brancaccio, lungo via Filippo Pecoraino. La vittoria andò in quel caso a un cavallo chiamato Colombiano con tanto di festeggiamenti in cui si vede il fantino che esulta con attorno il solito codazzo di motorini.

Stando a quanto emerso in queste ore, la polizia starebbe cercando di identificare i partecipanti alle gare clandestine. Intanto sarebbe già stato sequestrato uno dei calessi usati. Mentre, almeno per il momento, non ci sarebbe nessuna traccia dei cavalli. Fantini e partecipanti rischiano una denuncia per maltrattamento di animali e competizione non autorizzata.