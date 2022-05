Giulio Cusumano e Alessio Scarlata. Sono i nomi delle due persone arrestate stamattina dalla polizia a Palermo. Rispettivamente ex consigliere comunale e artista, sono accusati di truffe ai danni dello Stato e falsi in atti pubblici in un'inchiesta coordinata dalla procura del capoluogo. Si trovano ai domiciliari. Tutto è partito dopo la denuncia di un funzionario comunale che ha raccontato agli inquirenti di avere subito pressioni e intimidazini per favorire le associazioni culturali attive nel teatro vicine a Cusumano e Scarlata nell'ambito dell'assegnazione di finanziamenti pubblici per l'organizzazione di eventi.