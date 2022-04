Hanno sfondato le vetrine utilizzando una Fiat Panda vecchio modello che poi hanno abbandonato sul posto. È accaduto a Palermo dove a essere presa di mira è stata la gioielleria Corona , all'angolo tra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo . I ladri sono entrati in azione all'alba, usando l'auto per sfondare le vetrine. Hanno fatto razzia di gioielli e preziosi e poi sono fuggiti. Sul posto è intervenuta la polizia. I proprietari della gioielleria stanno facendo l'inventario per capire l'ammontare del furto .

Durante la nottata i malviventi, non è certo se dietro ci sia la stessa banda, hanno assaltato anche un salone e centro estetico in via Sammartino e il Vintage70cafè, bistrot che si trova in piazzetta Bagnasco. Il ladro si è introdotto all'interno del locale manomettendo la saracinesca e rubando l'intero incasso. Il titolare, Davide Cammarata, ha commentato la vicenda attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

«Rimpiango la legge del taglione - si legge nel post - arcaica ma assai attuale in una società dove non è permesso più di dormire tranquilli ne di guadagnarsi il pane onestamente, senza che qualcuno se ne appropri insolentemente (è un eufemismo). Apriamo anche oggi, con un sorriso più smagliante del solito, il sorriso di chi non si piega ne si spaventa».