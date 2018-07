Festino S. Rosalia: 'Giganti' Mistretta aprono eventi

Il Festino di Palermo si apre al mito dei giganti di Mistretta, figure dalla forza possente che la leggenda pone a difesa della Madonna della luce. Saranno proprio i giganti, conosciuti anche come "gesanti", ad aprire domani i festeggiamenti per Santa Rosalia. Fede e folclore si uniscono attorno alle statue imponenti di Mitya e Kronos raffigurati come guerrieri vestiti con un'armatura militare.

La leggenda racconta che furono i primi giganteschi abitatori del territorio di Mistretta, sui monti Nebrodi. Ogni anno vengono portati in giro in occasione della festa della Madonna della luce, il 7 e 8 settembre. Ma quest'anno i giganti di cartapesta (le statue originali del Settecento furono sostituite nel 1999 con impalcature più leggere) apriranno la 394ma edizione del Festino in onore della "santuzza" muovendosi lungo il Cassaro con un balletto di grande richiamo popolare.

I "gesanti" partiranno da piazza Pretoria, raggiungeranno i Quatto Canti e percorreranno corso Vittorio Emanuele fino alla cattedrale dove si esibiranno in un ballo vorticoso e spettacolare. I giganti di Mistretta sono stati già protagonisti di raduni internazionali con i quali sono stati avviati rapporti e confronti su tradizioni che risalgono al XVI secolo.