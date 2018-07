A Godrano, un uomo di 72 anni, originario di Marineo, ha sparato ieri mattina alla moglie di 62 anni, rimasta ferita alla gamba sinistra, in contrada Catena a Godrano. L'uomo, che ieri ha imbracciato il fucile da caccia detenuto legalmente e ha fatto fuoco, ora è accusato di tentativo di omicidio: ha confessato di aver volutamente sparato alla ex moglie in preda a un raptus.

Giunti sul posto i militari, in attesa dell'arrivo del 118, hanno bloccato l'emorragia della donna con una cintura legata alla coscia. La vittima trasportata dall'ambulanza nel pronto soccorso del Policlinico di Palermo, è stata ricoverata nel reparto di chirurgia plastica. La prognosi è di 30 giorni. Nel corso della perquisizione in casa sono state sequestrate 47 cartucce calibro 20, regolarmente detenute. L' indagato su disposizione del gip di Termini Imerese è stato portato in carcere.