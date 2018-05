Il tram non piace a tutti. Non piace certamente a Fabrizio Ferrandelli, rivale di Orlando alle ultime due tornate amministrative, che più volte si è scagliato contro il mezzo di trasporto che per la giunta dovrebbe garantire la cosiddetta mobilità dolce. E per manifestare il suo disappunto il consigliere comunale e leader de I Coraggiosi ha organizzato questa mattina un flash mob di protesta, durante l’assegnazione del concorso di idee per la realizzazione delle nuove linee del tram a Palermo.

«L’amministrazione si dimostra ancora una volta sorda alle richieste dei cittadini e con l’arroganza che la contraddistingue preferisce continuare un progetto che non potrà sostenere. L’Amat ha una perdita di oltre 10 milioni di euro all’anno con le attuali tre linee del tram – dichiara Ferrandelli – come si può anche solo immaginare di gestirne altre sette? Le conseguenze di queste scelte scellerate graveranno sulle generazioni future, su chi si troverà costretto a gestire un fallimento di tale portata. Capisco che il sindaco è all’ultimo mandato, ma non concepisco il perché stia portando il Comune al default».

Da tempo il consigliere comunale propone soluzioni alternative, finora mai recepite dall'amministrazione. «Bisognava rimodulare il Patto per Palermo – precisa Ferrandelli - e acquistare nuovi mezzi ecologici da poter immettere subito su strada per collegare le periferie. Parlare oggi di nuovi cantieri, di sventrare la città per realizzare un’opera desueta che non potrà neanche essere gestita, mi sembra non solo irragionevole ma anche da irresponsabili. Noi continuiamo con coerenza a portare una visione alternativa di mobilità, sicuramente più rapida e con costi di gestione nettamente inferiori».