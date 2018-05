Un rapporto che si è instaurato nel tempo e che sfocia in una collaborazione per la pulizia e il decoro della città. In occasione della giornata europea Let’s Clean-Up day, Puliamo l'Europa! Rap anche quest’anno aderirà all’iniziativa adottando un’area dove insistono rifiuti abbandonati, riconsegnandola alla cittadinanza ripulita. Venerdì 11 Maggio gli operatori ecologici dell'area igiene del suolo della Rap e i volontari di Retake interverranno quindi nell’area davanti al porticciolo della Bandita, in via Messina Marine, per ripristinare lo stato dei luoghi. Saranno raccolti i rifiuti abbandonati e restituito il decoro all’area.

«Un paio di settimane fa abbiamo avuto l'idea di una collaborazione con Rap per la giornata europea della pulizia - spiega Marco D'Amico, presidente di Retake - ci hanno detto che avevano in programma questa iniziativa alla Bandita e noi siamo stati ben lieti di collaborare». Un piccolo ostacolo a una presenza consistente dei volontari potrebbe essere il fatto che si tratta di un giorno infrasettimanale: «Stiamo avendo qualche piccolo problema - sottolinea ancora D'Amico - a ricevere disponibilità da parte dei cittadini però speriamo che rispondano favorevolmente al nostro appello».

L’iniziativa punta anche a sensibilizzare i cittadini verso il rispetto dell’ambiente, sui problemi dell’abbandono dei rifiuti e per informarli sui corretti comportamenti. Per garantire questo servizio il settore Comunicazione e Urp di Rap allestirà un desk personalizzato per la distribuzione di materiale informativo per la promozione della raccolta differenziata con l’omaggio ai presenti di un kit composto da paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine.

Un rapporto quello tra Retake Palermo e la Rap che non nasce però in occasione di questa iniziativa: «Abbiamo sempre collaborato con loro. La settimana scorsa quando abbiamo fatto il plogging la partecipata era presente con il personale e fornendo anche i bidoni per la differenziata». La manifestazione dell'11 maggio potrebbe dare quindi il via a uno scambio costante tra le due realtà: «Speriamo che sia la prima di una lunga serie di iniziative con la Rap - conclude D'Amico - che per noi è un punto fermo nel senso che non vogliamo assolutamente sostituirci a loro. Siamo favorevoli alla collaborazione crescente con la cittadinanza attiva».