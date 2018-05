«Dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per questo risultato e sopratutto i pazienti che hanno sopportato i disagi dovuti ai lavori. Questa è una struttura all'avanguardia. Ci sono aree di trattamento ma anche di terapia intensiva, a fine anno ci sarà anche una radiologia al piano». Lo ha detto Giovanni Migliore, manager dell'ospedale Civico di Palermo, inaugurando la nuova ala del pronto soccorso.

«Nella shock room ci sono 14 box - ha spiegato - poi abbiamo cinque ambulatori per il codice verde di cui uno dedicato ai colloqui psichiatrici. Vorremo che ci fosse un pronto soccorso distinto per i disagi sociali, un fenomeno che ha bisogno di più attenzione. C'è anche una sala di isolamento per pazienti ad alta contagiosità, un'area tecnica con 18 posti che si possono raddoppiare in caso di sovraffollamento, un'area critica con 15 posti, tutti complementari».