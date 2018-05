Intercettati a Bagheria tre corrieri della droga provenienti da Napoli. Si tratta di Giuseppe Faenza, Giuseppe Di Costanzo e Ivan Rino Bonaccorso. I tre viaggiavano a bordo una Jaguar X Type e di una Land Rover Freelander. Gli agenti della mobile del commissariato di Brancaccio e Bagheria li hanno individuati mentre percorrevano la A20 in direzione di Palermo, durante un normale controllo delle vie di accesso alla città.

Gli agenti li hanno seguiti, senza farsi notare, sino al loro arrivo in un parcheggio adiacente a un'abitazione isolata e indipendente in contrada Lanzarotte nel comune di Bagheria. Immediata l'irruzione all'interno dell’immobile, dove i tre si sono dati alla fuga per le campagne circostanti. Un tentativo vano, però: tutti sono stati rintracciati e catturati dagli agenti, mentre erano nascosti fra i cespugli.

Le auto, perquisite successivamente, sono state sottoposte a una perquisizione accurata. Nella Jaguar in un vano nascosto e accessibile solo attraverso un'apertura comandata a distanza posta dietro i sedili posteriori sono stati trovato circa 100 kg di hashish, suddiviso in confezioni da mezzo chilo ciascuno. Un quantitativo tale che, se fosse arrivato nelle piazze cittadine per essere smerciato, avrebbe potuto fruttare circa 500mila euro. I tre sono stati portati alla casa circondariale Lorusso-Pagliarelli di Palermo.