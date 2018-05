Il Telimar non replica l’impresa della gara d’andata, quando sconfisse in casa la Rari Nantes Salerno, una delle corazzate del campionato e perde nella piscina dei campani con il risultato di 10-9 dopo una sfida equilibrata.

Partono meglio i padroni di casa che si portano subito sull’1-0 con Gallozzi. I palermitani, però, trovano la reazione grazie a Fabiano, che su uomo in più trova il gol del pari. Il primo parziale, però, si chiude sul 2-1 grazie alla rete di Luongo che riporta avanti i suoi. Nel secondo tempo, il Telimar trova la rete del pareggio con Lisica, ma i padroni di casa non ci stanno e si riportano in vantaggio con Parrilli, per il gol che vale il 3-2. Il sette dell’Addaura mette pressione agli avversari prima agganciandoli con Claudio Geloso e poi trovando il primo vantaggio con Di Patti. La Rari Nantes, però, trova subito il pari con Citro. Prima dell’intervallo lungo, nuovo vantaggio palermitano con Di Patti e rete del 5-5 firmata poco dopo da Luongo.

Al rientro in acqua, siciliani di nuovo in vantaggio grazie alla rete di Giliberti, ma i salernitani trovano la reazione con le reti di Parrilli, Luongo e di nuovo Parrilli, stavolta su uomo in più, per l’8-6 che è il risultato sul quale si arriva alla terza sirena. L’ultimo quarto vede il Telimar accorciare le distanze con la rete di Lisica. I campani, però, allungano nuovamente grazie ai gol di Pica e Parrilli che valgono il momentaneo 10-7. La squadra di coach Quartuccio, però, non pare intenzionata a mollare e si rifà sotto con Fabiano e Puglisi che firma la rete del definitivo 10-9.

Al termine del match, il presidente del Telimar, Marcello Giliberti, ha commentato così la gara: «Bellissima partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, alla pari. Siamo stati veramente brillanti: abbiamo messo grande paura ai salernitani per i primi tre tempi, subendo una lieve flessione nel quarto parziale per rientrare in partita negli ultimi 30 secondi e arrivando vicino al pareggio, che sarebbe stato il risultato più giusto. Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, che hanno dimostrato di non meritare la attuale posizione in classifica». Il presidente del club dell’Addaura si è poi concentrato sulla corsa salvezza: «Ritengo che giocando in questo modo potremmo raccogliere altri importanti punti in chiave salvezza nelle tre restanti partite di campionato. Eccellente la prestazione degli arbitri che con grande determinazione hanno ben regolato questo combattutissimo match».

Campolongo Hospital RN Salerno-Telimar 10-0

Parziali: 2-1, 3-4, 3-1, 2-3

Campolongo Hospital RN Salerno: Santini, Luongo 4, Ragosta, Polifemo, Scotti Galletta, Gallozzi 1, Fortunato, Cupic, Saviano, Parrilli 4, Spatuzzo, Pica 1, Lauria. All. Citro.

Telimar: Sansone, Lisica 2, Geloso, Di Patti 2, Di Maio, Geloso 1, Giliberti 1, De Caro, Lo Cascio, Puglisi 1, Fabiano 2, Lo Dico. All. Quartuccio.

Arbitri: Braghini e Nicolai.

Note: Usciti per limite di falli: Scotti (RN Salerno) e Lo Dico (Telimar) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Salerno 4/14, Telimar 4/12. Spettatori: 150.