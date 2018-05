Il Palermo torna da Terni con tre punti pesantissimi e con la consapevolezza di poter lottare ancora per il secondo posto e la promozione diretta in serie A. Rosa terzi a un solo punto dal Frosinone (il Parma giocherà domani a Cesena e potrebbe portarsi a +2) grazie a una buona prestazione per 80 minuti, mentre nel finale la squadra rossoverde ha sfiorato il pari rischiando di compromettere il cammino dei siciliani.

Prima occasione per i padroni di casa con Piovaccari che su servizio di Tremolada, abile a superare Rispoli, copisce il palo. I rosa rispondono al 10’ con un cross basso di Rolando, sul quale Moreo prova il tacco, palla a lato. Buona occasione per i siciliani al 19’ con Rolando che si invola verso la porta, ma l’arbitro ferma tutto per un fallo precedente di La Gumina. Quattro minuti dopo, Palermo in vantaggio: palla in profondità per La Gumina che supera in velocità Rigione e batte Sala con un preciso diagonale. Alla mezz’ora gli umbri provano a reagire, con una palla filtrante sulla quale la difesa rosanero ha un’amnesia colossale, ma il destro di Varone è deviato in corner da Pomini. Dall’altra parte è Chochev a provarci col mancino da fuori, sfera di poco a lato. Prima dell’intervallo, buona chance per Moreo il cui destro però è debole per impensierire Sala, poi al 45’ il Palermo raddoppia ancora con La Gumina che stoppa dentro l’area un pallone proveniente dalla sinistra e batte ancora Sala.

In avvio di ripresa, De Canio inserisce Vitiello per Rigione e i rossoverdi hanno subito una buona occasione con Piovaccari, il cui tiro però viene deviato in angolo prima di uscire. I rosa potrebbero chiuderla al 56’ quando Coronado serve Moreo, poi l’attaccante cerca ancora il brasiliano e gli umbri si rifugiano in corner, dal quale nascono le occasioni per Chochev prima e per Rispoli poi. Al 62’, tris del Palermo con una discesa di Aleesami che mette in mezzo per Rolando, il quale con un sinistro a giro la mette all’incrocio. Cinque minuti più tardi, ad andare in gol è Rispoli, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. La gara ha ormai poco da dire, i rosa hanno un’altra buona chance con Moreo che spreca e al 79’ la Ternana la riapre con Finotto, abile a battere Pomini da posizione vantaggiosa dopo una deviazione fortuita della difesa rosanero. Gli umbri ci credono e la riaprono definitivamente con un sinistro morbido di Tremolada che infila Pomini sul palo lontano. Nel finale, prima i siciliani sfiorano il poker con Trajkovski che sbaglia a tu per tu con Sala e poi gli umbri sfiorano il pari con Finotto.

TOP

La Gumina Indubbiamente il giovane attaccante è il migliore in campo tra i suoi. Con la sua doppietta lancia i rosa alla conquista dei tre punti, lotta su ogni pallone e in area di rigore si conferma letale quando ha l’opportunità giusta.

Rolando Ottima prestazione per l’esterno con il numero 14 che dialoga bene con La Gumina lanciandolo anche in rete. Nella ripresa trova il suo primo gol in rosanero con un sinistro a giro che non lascia scampo a Sala.

FLOP

Il finale di gara: Rosa troppo deconcentrati negli ultimi dieci minuti, forse la squadra era già sicura di averla portata a casa. E non è un caso se la Ternana trova due gol che riaprono la partita, sfiorando addirittura il gol del pari che sarebbe stata una vera e propria beffa.

Ternana: Sala 5,5, Vajient 5,5, Rigione 5 (46’ Vitiello 6), Signorini 5,5, Favalli 5, Defendi 6, Paolucci 5,5 (60’ Statella 6,5), Varone 5,5, Tremolada 6,5, Carretta 6, Piovaccari 5,5 (67’ Finotto 6,5). All. De Canio 5,5.

Palermo: Pomini 6, Rispoli 6, Dawidowicz 6, Rajkovic 6, Aleesami 6, Rolando 7 (77’ Jajalo s.v.), Murawski 6,5 (90’ Gnahoré s.v.), Chochev 6,5, Coronado 6, La Gumina 7,5 (84’ Trajkovski s.v.), Moreo 6. All. Stellone 6,5.