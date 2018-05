Prima ha minacciato un capotreno, poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti per fermarlo. È finito così in manette un extracomunitario di 26 anni, F. G., originario della Nigeria, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato, inoltre, per porto d’arma da taglio e lesioni.

Gli agenti del commissariato Bagheria, giunti in stazione, hanno notato un giovane, corrispondente alle descrizioni diramate, seduto su una panchina. Avvicinatisi per identificarlo, si è rifiutato di fornire le proprie generalità, iniziando a inveire con parole offensive contro di loro, per poi fuggire sui binari.

Vistosi braccato dagli agenti al suo inseguimento, il nigeriano si è scagliato contro di loro, tentando di colpirli. Con non poca difficoltà i poliziotti sono riusciti a calmarlo, bloccarlo e perquisirlo, trovandogli addosso un coltello. L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito e successivamente condotto presso la casa circondariale Cavallacci di Termini Imerese.