Torna anche quest'anno Ballarò Espò, l'iniziativa che mette in mostra le risorse produttive dell'Albergheria. Tanti gli appuntamenti previsti dal 4 al 13 maggio, per far conoscere e vivere il quartiere, dal mercato ai monumenti e ai luoghi di ritrovo: street food, concerti, laboratori, riqualificazioni, iniziative culturali, aperture al pubblico dei monumenti, visite serali e itinerari.

Il nome scelto per l'edizione di quest'anno è Villaggio dell'intercultura, a sostegno dell’associazione mercato storico Ballarò e in collaborazione con Ballarò Significa Palermo. Per la prima volta, infatti, sono state selezionate alcune botteghe del circuito in cui si potranno effettuare degustazioni e acquisti di prodotti locali. Con lo scopo di mettere in evidenza l’originale street food palermitano e l’atmosfera tipica del mercato storico, è stato predisposto per l’occasione il coupon Street Food Ballarò spendibile dall’11 al 13 maggio (sarà possibile acquistarlo tramite gli infopoint presenti al mercato durante i tre giorni o in prevendita presso la biglietteria della Torre di San Nicolò dal 4 all’8 maggio).