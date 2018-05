Si aspettavano che approfittando del ponte del Primo maggio, la scuola provvedesse a riparare il guasto che rende inutilizzabili da una settimana i servizi igienici nel plesso Titone di Palermo, frequentato da bambini di età compresa tra 4 e 6 anni: invece anche oggi i servizi erano off limits.

Molti genitori non mandano i propri bambini a scuola da giorni per motivi igienici. Il dirigente scolastico ha fatto sapere che la scuola è regolarmente aperta e che ha avviato la procedura burocratica per la riparazione ma alcuni genitori dei piccoli alunni aspettano prima di mandare i propri figli a scuola.