È tuttavia un automobilista fortunato, quello dell'Audi posteggiata in via Garzilli sulla quale, questo pomeriggio, si è abbattuto un albero. L'esile arbusto, infatti, sembra quasi essersi adagiato sulla vettura con la sua folta chioma, e non ha apparentemente causato danni e ammaccature.

L'albero si trova in corrispondenza della profumeria Cocoon. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico dalle volanti della municipale sopraggiunte sul posto. Si attende l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere l'albero e ripristinare la circolazione lungo tutta la strada.