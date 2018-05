Ponte del primo maggio di lavoro per i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana e degli equipaggi del Norm della Radiomobile, che nel corso dell'attività di controllo sono stati chiamati a compiere diversi interventi. Il primo ha portato alla denuncia di una persona che avrebbe rubato 360 euro dalla casa di un proprio familiare, così come è stato denunciato un altro uomo, che a Petralia Soprana ha aggredito una persona fratturandole il naso e causandole una prognosi di 30 giorni.

Tre gli abitanti di Polizzi Generosa denunciati a piede libero per invasione di terreni e introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, poiché facevano pascolare in più occasioni in maniera arbitraria i propri animali all’interno di fondi di proprietà privata. E deferimento anche per due donne trovate in possesso di un coltello a serramanico a Fasanò.

Un giovane è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,42, mentre altri sei sono stati colti in possesso complessivamente di nove grammi di marijuana. Nel corso del ponte sono state identificate 240 persone e controllati 210 veicoli, con 36 contravvenzioni per violazione del codice della strada, sette delle quali per l'uso del cellulare durante la guida. Ritirate cinque patenti di guida, tre carte di circolazione e sottoposti a sequestro amministrativo tre autovetture prive di copertura assicurativa.