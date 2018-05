Ennesimo blitz messo a segno dai carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo, nell’attività di contrasto al mercato degli stupefacenti nel quartiere Zen 2. Ieri i militari hanno individuato un maxi deposito di stupefacenti ricavato in magazzino al piano terra di un padiglione.

Un box abusivo protetto da una robusta porta d’acciaio, che è stata rimossa con l’ausilio dei vigili del fuoco, celava un grosso quantitativo di stupefacenti: 4,4 chili di hashish suddiviso in panetti, 251 grammi di cristalli di Mdma., 32,5 grammi di marijuana, 8,3 grammi di cocaina, 2 bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento. È la prima volta che viene sequestrato dell'Mdma allo Zen 2, pericoloso stupefacente psicoattivo, comunemente conosciuto come Ecstasy.

Tutto il materiale sequestrato è stato consegnato al Lass (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale di Palermo per gli tecnico – scientifici. Sono in corso indagini per risalire all’identità degli utilizzatori del deposito.