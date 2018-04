Prosegue la corsa verso la salvezza del Telimar che quest’oggi alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo ha battuto per 13-9 Latina, salendo così al quintultimo posto a quota 20 punti. I siciliani fanno bottino pieno grazie soprattutto a un’ottima prima metà di gara, subendo una parziale rimonta dopo l’intervallo.

I padroni di casa partono subito in maniera arrembante e col giusto atteggiamento. Puglisi e Di Patti portano i siciliani sul doppio vantaggio, ma i pontini reagiscono con Parisi. Lisica trova il gol del 3-1, poi Latina accorcia ancora con Mele prima delle reti di Di Patti su uomo in più e Lisica per il 5-2 alla prima sirena. Nel secondo parziale, una tripletta di Giliberti aggiorna il punteggio sull’8-2, risultato sul quale le squadre arrivano all’intervallo.

Al rientro in acqua, Fabiano trasforma il rigore del +7, poi Latina si risveglia e accorcia con Simeoni e Falco, in superiorità numerica. Prima della terza sirena, però, ecco la rete di Claudio Geloso per il momentaneo 10-4. L’ultimo quarto vede i padroni di casa gestire il tentativo di rimonta degli ospiti che accorciano subito con Mellacina e Migliaccio. Fabiano e Di Patti ristabiliscono le distanze sul 12-6, ma Mellacina realizza una doppietta per il 12-8. Nel finale Di Patti segna la rete del poker personale e la sfida è chiusa a dieci secondi dall’ultima sirena da Simeoni per il definitivo 13-9.

Al termine del match, il ds del Telimar, Lino Mesi, commenta così la prova dei suoi: « Bella vittoria costruita in difesa e un passo fatto verso la salvezza. La squadra si è ritrovata con una prova maiuscola in tutti i reparti, ma soprattutto nella fase difensiva, dove abbiamo messo in difficoltà gli avversari, costringendoli più volte a tiri forzati. Anche in attacco siamo stati lucidi, non solo con l’uomo in più, bensì anche in tante situazioni in cui non abbiamo forzato, contrariamente rispetto al passato. Adesso, se con umiltà e disciplina affronteremo le ultime quattro gare, di cui due in casa, potremo fare quei punti necessari alla permanenza in A2».

Telimar-Latina Pallanuoto 13-9

Parziali: 5-2, 3-0, 2-2, 3-5

Telimar: Sansone, Lisica 3 (1 rig.), Geloso, Di Patti 4, Di Maio, Geloso 1, Giliberti 3, Di Falco, Lo Cascio, Puglisi 1, Fabiano 1, Lo Dico, Cartaino. All. Quartuccio.

Latina Pallanuoto: Bonito, Simeoni 2, Giugliano, Migliaccio 1 (1 rig.), Mauti, Falco 1, Mellacina 3, Maras, Parisi 1, Priori, Barberini, Mele 1, Marini. All. Mirarchi.

Arbitri: Bonavita e Guarracino.

Note: Usciti per limite di falli Maras (L) nel terzo tempo, Lo Cascio (T), Priori (L) e Geloso (T) nel quarto. Superiorità numeriche: Telimar 8/12 + un rigore, Latina Pallanuoto 6/13 + un rigore. Spettatori 600 circa.