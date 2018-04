Sono tutti giovanissimi i tre ragazzi arrestati nella nottata di ieri dai carabinieri. Si tratta di Angelo Profeta, classe 1990, Samuele Giordano del 1992 e Luca Tagliavia, che è invece del 1995. Dopo una telefonata di allarme al 112 che segnalava tre personaggi aggirarsi con fare sospetto per i condomini tra via Libertà e viale Lazio, i militari si sono messi sulle loro tracce.

Tutti e tre sono infatti stati colti sul fatto, mentre erano intenti a svaligiare dei box auto della zona. In pochi minuti si erano introdotti già in cinque posteggi per le automobili dei residenti, trafugando oggetti di vario genere, restituiti ai proprietari. Convinti di aver messo a segno il colpo, erano in procinto di darsi alla fuga quando sono stati fermati.

Sono stati portati in caserma per le formalità di rito e poi arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso. Si trovano adesso ai domiciliari, in attesa del provvedimento.