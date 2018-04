Tragedia in via Principe Villafranca a Palermo dove stamane un uomo di 68 anni è morto. L’uomo è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato nell'androne del palazzo: inutili i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno transennato la zona.