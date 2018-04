La pasticceria Alfa di via Valdemone, a Palermo, è un punto di riferimento in città da trent'anni. La grande passione di Antonio Cipolla per questo mestiere che ha saputo tramandare al figlio Davide li ha resi invincibili. E così si sono aggiudicati il premio come migliore pasticceria d'Italia a Best Bakery, il programma televisivo in onda in prima serata su Tv8. Insieme hanno superato tantissime prove tecniche e creative, e sono andati avanti lasciandosi alle spalle tanti altri concorrenti, vetrine storiche di Palermo all'inizio e poi di tutta Italia, fino a conquistare il podio.

«Sicuramente uno dei nostri punti di forza è che io e mio padre siamo una coppia rodata - racconta Davide -, abbiamo un'intesa strutturata nel tempo. Sono entrato in pasticceria a 19 anni, all'inizio non ero sicuro di quello che stavo facendo, non ero convinto di volere fare il pasticcere, poi grazie a mio padre mi sono appassionato fortemente». Davide ha 34 anni e lavora con amore e dedizione nella pasticceria a conduzione familiare insieme al padre, la madre e anche la moglie. Quello che non ha mai smesso di fare è ricercare sempre nuovi stimoli, nuovi ingredienti, diversi modi di stupire il palato della sua clientela.

Caposaldo per loro sono i dolci della tradizione siciliana «Che però cerchiamo sempre di innovare, vogliamo sempre migliorare e stupire - continua Davide - Però quello che ci ha portato alla vittoria è il nostro carattere. Siamo due competitivi e cerchiamo sempre di superarci, ed è nelle competizioni che riusciamo a dare il meglio di noi». Sono stati contattati dalla produzione e prima hanno sfidato le pasticcerie di Palermo. Hanno superato la prima selezione 32 pasticcerie, «poi siamo rimasti in 12, abbiamo fatto un'altra prova, le abbiamo sempre superate e abbiamo partecipato al programma in Tv» racconta orgoglioso Davide.

Durante la finale la tensione è stata fortissima «Per me la prova più difficile è stata la prima: la torta per bambini, ma non per la prova in sè quanto per la paura di uscire subito, poi mi sono rilassato e professionalmente abbiamo dato il meglio». Antonio e Davide grazie alla loro caparbietà e forte unione hanno superato tutte le prove, hanno convinto i giudici e sono la migliore pasticceria d'Italia. «Non bisogna mai sentirsi arrivati nella professione - dice Davide rispondendo alla domanda se potessi dare un consiglio alle altre pasticcerie cosa gli diresti? - bisogna avere umiltà e la capacità di mettersi sempre in discussione».