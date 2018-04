Ancora controlli dei carabinieri della compagnia San Lorenzo all’interno dei quartier Borgo Nuovo e Cep. I militari dell’arma hanno fermato decine di veicoli verificando il possesso dei relativi documenti previsti dal codice della strada.

Nel corso del servizio sono stati denunciati due giovani per ricettazione e riciclaggio, poiché trovati a bordo di un piaggio Sfera con il telaio abraso. Tre persone sono state sanzionate per guida senza patente. «Scorrazzavano per le del quartiere mettendo a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada», riferiscono i carabinieri in una nota.

E ancora tredici sono i verbali per varie infrazioni al codice della strada e tra questi sono cinque i motocicli sottoposti a fermo amministrativo per la mancata copertura assicurativa e l’assenza del casco. Sempre nel corso della pattugliamento nella zona i carabinieri hanno sanzionato due parcheggiatori abusivi: oltre alla sanzione amministrativa, ai due è stato notificato anche l’ordine di allontanamento, previsto dal decreto sicurezza.